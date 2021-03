Avec ses 67 hectares d’espaces naturels aménagés et ses quelque 250 000 visiteurs annuels, le domaine provincial du Bois des Rêves, à Ottignies, figure parmi les dix premières attractions touristiques de Wallonie. Pas mal, mais certaines infrastructures étaient vieillissantes et les attentes du public sont en train de changer, avec la volonté d’un retour à l’essentiel, à davantage de nature et de respect de l’environnement.

Depuis 2019, du reste, la Province du Brabant wallon travaille avec une agence de communication sur l’identité du site, sur les valeurs qu’il tient à faire passer pour les utilisateurs, et sur un positionnement qui soit vraiment en phase avec le public familial qui apprécie l’endroit.