Les élèves de deuxième primaire de l’école de Clabecq ne rentreront pas ce lundi.

Ce lundi, après les élèves de sixième primaire et leurs camarades de sixième et de septième secondaire, ce sont ceux de première et deuxième primaires qui vont faire leur grand retour sur les bancs de l’école. Enfin si tout se déroule comme prévu car, du côté de Tubize, le confinement à la maison pourrait se prolonger pour certains.