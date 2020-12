Le nombre de manifestations et d’événements chers aux Aclots passés à la trappe pour cause de coronavirus continue à augmenter. Après les braderies, les concerts du 21 juillet, le Tour Sainte-Gertrude et le prochain carnaval dont il a été annoncé qu’il n’aurait pas lieu en février prochain, les amateurs de tarte al djote devront également faire l’impasse en 2021 sur la cérémonie de remise des labels de qualité de la célèbre spécialité aclote.

C’est que l’année qui s’achève a été bousculée, et ne permettait pas facilement les rassemblements pour "taster", en groupe, les tartes al djote achetées anonymement chez les différents fabricants de la ville.

C’est pourtant comme cela que les labels sont décernés : les confrères, regroupés en plusieurs commanderies, dégustent ensemble à l’aveugle - ils ne savent pas où elles ont été achetées - les mêmes tartes et les évaluent sur base de critères précis, en attribuant des points. "Nous avons pu goûter environ 160 tartes, alors qu’on est habituellement aux alentours de 320, confirme le grand bailly de la confrérie, Christian Dalne. Tous les fabricants n’ont pas pu être tastés de manière régulière, et la répartition fait qu’on ne peut pas donner un avis valable."

Exit donc la remise des labels 2021, la confrérie donne rendez-vous aux amateurs en 2022. Les confrères mettent en revanche le paquet pour soutenir les fabricants via diverses interventions dans les médias et via des opérations sur les réseaux sociaux.