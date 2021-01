Mauvaise nouvelle pour l’ASBL La Ferme de Froidmont Insertion. Alors que tout était fin prêt pour le lancement de ses resto-bulles, l’opération est annulée. Une nouvelle mesure fédérale interdit en effet toute organisation de ce type. "On l’accepte bien évidemment. C’est difficile car cela représente des mois d’efforts pour nos équipes, en organisation ou en communication, mais c’est comme ça, regrette Thierry de St e xhe, l e directeur de l’ASBL. Même si la bourgmestre et le gouverneur ont constaté que toutes les mesures de précaution ont été bien prises, les règles sont les mêmes pour tout le monde…"

Dur pour toute l’équipe rixensartoise, surtout que les tests effectués en décembre dernier (pendant 2 week-ends) ont remporté un franc succès. "On a eu des familles de 2 3, 4 ou 5 qui venaient manger. À chaque fois une seule bulle et dans des bureaux, chalets, chambres d’hôtes et ou salles spécialement réaménagées pour satisfaire aux normes sanitaires. En gros, les gens étaient comme à la maison dans leur bulle mais dans un resto réaménagé. Mais bon, ça ne passe pas. On respecte et l’opération sera annulée avant d’avoir commencé…"

Dommage pour l’ASBL car après des mois de fermeture de son restaurant - comme l’Horeca en général - cette idée aurait pu lui permettre de fonctionner d’une manière parallèle et sécurisée. Il leur reste la solution des plats à emporter, mais de ce côté-là, ce n’est pas un énorme succès.