Depuis le début du dossier nous avons, au sein de la RCA (régie communale autonome dont la Courtoise est également représentée), joué de malchance à la suite du jeu de chaises musicales avec quatre ministres des Sports en quatre ans et des priorités parfois bien différentes de celles d’un club de gym, écrivait il y a quelques jours Fred Hautrive, le président de La Courtoise, sur Facebook. Soit, nous en avons fait fi et avons continué à persévérer. Puis de multiples problèmes d’ordre technique (...) et maintenant que tout peut être lancé, une crise du Covid qui vient mettre à mal l’entreprise qui a remporté le marché de construction... et tout ça en sept ans."

Fin septembre, la société de construction Cobardi a en effet été déclarée en faillite. Résultat, la nouvelle salle de gym qui doit voir le jour à côté du hall des sports du collège Saint-Étienne, prévue en juillet 2021, ne devrait pas voir le jour avant 2022.

Lors du dernier conseil communal, il a été demandé aux conseillers d’approuver le marché de financement et d’accompagnement pour la construction de la nouvelle salle. La commune a proposé de se porter garant de la régie communale autonome (RCA) pour un emprunt de 2,7 millions d’euros sur vingt-cinq ans.

Face au montant de l’emprunt, Ecolo s’est inquiété de la capacité de la commune à réaliser les projets annoncés en début de mandature, comme la réalisation d’un nouveau commissariat de police ou la rénovation de la maison communale. Le bourgmestre Michael Goblet a répondu que ce n’était pas la commune qui engage ces sommes mais bien la RCA. La première se porte garant en cas de non-solvabilité de la seconde.

Plusieurs élus Ecolo ont voté contre, tout comme la conseillère d’Oxygène qui a demandé plus de transparence dans ce dossier.

Même s’il faudra relancer un appel d’offres, les subsides d’Infrasports restent acquis, a assuré le maïeur stéphanois. Les subsides pour la première phase des travaux s’élèvent toujours à 936 000 euros pour un coût estimé des travaux de 1,850 million d’euros, soit 60 % du coût total.