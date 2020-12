L’échange a été bref, lors du dernier conseil communal. Comme cela existe à Bruxelles et comme cela a déjà été demandé dans le passé, le groupe CDH, par la voix d’Évelyne Vanpée, a relancé le collège pour que le personnel soignant obtienne une carte spécifique permettant de ne pas payer le stationnement en centre-ville.

Cela permettrait peut-être aux infirmières, kinés ou médecins d’économiser quelques euros mais surtout, ils ne perdront plus de temps à faire des allers-retours entre leur véhicule et les horodateurs. "Comme ils restent rarement plus d’une demi-heure, cela ne devrait pas coûter grand-chose à la Ville", a encore précisé Évelyne Vanpée.

L’argument de trop, peut-être… Le bourgmestre Pierre Huart a en effet répondu que tout le monde bénéficiait, dans les zones payantes à Nivelles, d’une demi-heure gratuite. Quant à éviter de perdre du temps devant les horodateurs, il est possible de régler son stationnement à Nivelles en utilisant une application. De plus, le prix du stationnement est déductible…

" Quelle déception, réagit après coup le groupe CDH, dans un communiqué de presse. Nous n’abandonnons pas l’idée. Mais surtout, nous demandons à la majorité en place quel concept de ‘Ville intelligente’ ne balaie pas froidement toute initiative en lien avec l’intelligence du cœur ! "