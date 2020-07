Les libéraux brabançons estiment que le projet de rénovation devrait être subsidié. Cette semaine au Parlement wallon, la ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), a dit regretter la décision de l’in BW de maintenir et de rénover la ligne 2 de l’incinérateur de Virginal afin de la garder jusqu’en 2038. Décision pour laquelle MR et PS avaient voté pour, Ecolo et cdH contre.

"Ce projet ne s’inscrit pas dans les objectifs à moyen terme de réduction de l’incinération de déchets inscrit dans la Déclaration de politique régionale (DPR), a-t-elle déploré. Les arguments avancés par l’intercommunale traduisent surtout une vision à très court terme de l’évolution des gisements de déchets."