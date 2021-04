Il y a quelques semaines, alors que le fédéral avait promis de rouvrir les terrasses le 1er mai et que l’on sentait que cet engagement ne serait pas respecté vu la situation sanitaire, les représentants du secteur Horeca étaient montés au créneau : pas question de se laisser faire après des mois de fermeture, les dettes qui s’accumulent et les soucis dont on ne voit pas la fin.

Il était alors question d’ouvrir le 1er mai, quelles que soient les décisions prises à d’autres niveaux, et plusieurs patrons de café de Nivelles avaient annoncé rejoindre ce mouvement.

On le sait depuis, le Comité de concertation (Codeco) a opté pour une réouverture des terrasses le 8 mai et les messages du fédéral, des parquets et des polices locales se sont voulus clairs : ceux qui décideront de ne pas respecter les règles de l’arrêté ministériel s’exposent à de solides amendes, qu’ils soient patrons d’établissement ou simples clients.

(...)