Aucun train ne roulera entre les gares de Braine-l’Alleud et de Nivelles entre le 2 et le 10 avril prochain, soit pendant dix jours, annonce la SNCB sur son site internet. Infrabel procédera à des travaux RER sur cette portion de la ligne 124, qui relie Bruxelles-Midi à Charleroi Sud en passant par Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles.

"Pour tenir les délais prévus dans le bouclage du RER, nous avions annoncé devoir suspendre le trafic sur les lignes 161 (Ottignies/Louvain-la-Neuve) et 124 (Nivelles) une semaine par an", explique le porte-parole d’Infrabel Frédéric Sacré. "Nous l’avions fait sur la ligne 161 pendant les vacances de Carnaval de l’année passée. C’est au tour de la ligne 124, pendant les vacances de Pâques, cette année." Concrètement, Infrabel va procéder à la pose des quatre voies à la gare de Braine-l’Alleud et la future halte de Braine-Alliance. Des travaux seront également menés sur les quais de la gare de Braine-l’Alleud. Durant ce chantier, des bus de remplacement desserviront les gares habituellement desservis par le train, le trajet sera néanmoins plus long.

Des travaux sur la ligne brabançonne jusqu’en 2029

Élément central du projet "RER", cette ligne L124 a, contrairement aux lignes septentrionales, accumulé un certain retard au fil des années. La ligne comporte différents tronçons, avec chacun son propre timing.

La mise à quatre voies entre Nivelles et Braine-Alliance est espérée par Infrabel pour 2029. Entre Waterloo et Braine, les choses iront en revanche plus vite, avec une mise à quatre voies espérée pour la fin 2025. En revanche, et c’est là où le bât blesse, le tronçon reliant Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse accuse un retard bien plus conséquent, avec une fin des travaux au plus tôt pour 2031.

La gare de Braine-Alliance devrait quant à elle être inaugurée en 2025. À Braine-l’Alleud, le début de la rénovation des quais de la gare est prévu pour mi-2023.

À Nivelles, de nombreux aménagements ont déjà eu lieu ces derniers mois : la gare aclote peut désormais accueillir les trains S9. Les derniers travaux, notamment pour l’aiguillage, sont prévus pour 2023.