Walibi est prêt à respecter toutes les règles depuis plusieurs semaines.

Le CEO de Walibi, Jean-Christophe Parent, est un patron heureux. Après avoir regretté une ouverture aussi tardive que le 1er juillet pour son parc d’attractions, il avait même fait une demande pour une ouverture en phase de test ce samedi 27 juin. Une demande refusée qui n’entache pas sa bonne humeur. “Nous accueillerons les visiteurs avec grand plaisir dès mercredi à la première heure, se réjouit-il. Nous attendons avec impatience l’arrêté ministériel qui nous donnera toutes les indications nécessaires, mais nous sommes prêts !”

Car des précisions, il en faudra dans les prochains jours. Lors de la conférence de presse du CNS, Sophie Wilmès s’est montrée évasive sur le sujet, renvoyant vers les protocoles qui seront publiés dans les jours à venir. “Nous n’avons reçu aucun détail de plus que ce qui a été communiqué au grand public, souligne Jean-Christophe Parent. Nous avons été attentifs à ce qu’il s’est fait dans des secteurs similaires au nôtre et dans les parcs étrangers et nous ouvrirons dans un premier temps avec une capacité maximum de 2.000 à 3.000 personnes. Ce chiffre sera évolutif car il reflète surtout une phase de test.”

En ce qui concerne la demande d’ouverture dès ce samedi, il comprend la décision des autorités. “Nous voulions gagner du temps pour être pleinement opérationnel le 1er juillet. Je suppose que le refus se fait par souci d’équité entre tous les acteurs du secteur.”

En fait, la situation n’est pas encore claire pour les parcs d’attractions qui devront respecter “des conditions strictes”, selon les premières informations émises par le CNS. On imagine donc le maintien de la distanciation sociale, un sens giratoire dans le parc ou autour des attractions, le port du masque pour les adultes ou encore la mise à disposition de gel hydroalcoolique, le tout avec une fréquentation réduite.