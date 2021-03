Pas facile d’être un "petit" commerçant en Brabant wallon Brabant wallon J.Br. © Brys

Si Alain Bashung chantait, il y a quelques années, que sa petite entreprise ne connaissait pas la crise, ces dernières années, les "petits" commerces ne peuvent plus en dire autant. Et leur quotidien, déjà compliqué en temps normal à devoir "lutter" contre les grandes surfaces - "Le Brabant wallon compte 121 magasins, franchisés compris, appartenant à une grande enseigne, soit une grande surface pour 3 341 Brabançons", précise le député André Antoine (CDH) -, a été rendu encore plus difficile suite à l’arrivée de la crise sanitaire. On ne compte plus les commerces de proximité qui ont été contraints de fermer leurs portes.