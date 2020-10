Une nouvelle agression sexuelle sur une étudiante Erasmus a mis le feu aux poudres.

Mercredi 22 septembre, une étudiante Erasmus a subi une tentative de viol avec coups. Pour les étudiants, c’est la fois de trop. Trop d’insécurité et trop peu de dispositifs mis en place pour lutter contre les agressions et le sexisme : les étudiants demandent aux autorités compétentes de prendre des mesures structurelles.

Tout démarre de cette agression datant de fin septembre. Dans l’urgence, un groupe Facebook est mis en place, "Louvain-la-Safe". En l'espace de quelques jours, le groupe rassemble déjà 2 500 étudiantes. Il a pour but de mettre en relation des étudiantes qui rentrent de soirée et souhaitent être accompagnées et celles qui proposent de raccompagner.