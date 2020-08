Les voisins d’un ancien manège appartenant à la Régie des bâtiments se mobilisent.

Il y a belle lurette qu’il n’y a plus de chevaux dans l’ancien manège situé dans la rue aux Loups, à Nivelles. Les installations ont été rachetées il y a de nombreuses années pour être rasées et faire place à une extension du nouveau palais de justice. On sait que l’extension en question tarde - c’est un euphémisme - à venir, au grand dam des magistrats et des avocats aclots, mais il existe d’autres inconvénients, plus inattendus, au retard pris par le projet.

C’est que le manège désormais à l’abandon est devenu le terrain de jeu favori des rats et des fouines et le voisinage commence à en avoir sérieusement marre. Si la piste couverte a été détruite dans les règles de l’art, il reste deux petits bâtiments qui abritaient les boxes et c’est de là qu’arriveraient les fouines, en soirée, pour se lancer à l’assaut du quartier.