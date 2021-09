Ces 25 et 26 septembre, après une année "sans" en raison de la pandémie, la place Saint-Rémy sera à nouveau le théâtre d’une multitude d’animations. Cette fête villageoise et familiale, qui tend à valoriser les associations, propose des activités pour les familles et crée une ambiance de rencontre et de détente. Au total, quelque 40 associations seront représentées, sans compter les multiples brocanteurs et artisans qui feront vivre l’ancien centre géographique de la Belgique au rythme d’expositions, d’informations, de spectacles de rue, d’animations et jeux pour enfants, de concerts, de dégustations, d’artisanat, de repas et tavernes. Et comme à chaque fois, un thème a été choisi pour rendre l’événement un peu plus festif. Cette année, la Saint-Rémy est axée autour… du cirque. "Chaque année, les associations se concertent sous la houlette du Centre culturel pour choisir un thème à illustrer durant la fête, expliquent les organisateurs. Cette fois, après des mois de confinement et de distance sociale, les associations ont voulu mettre en avant la fête et la rencontre. C’est donc le cirque qui a été choisi."

Tout le monde joue le jeu du cirque

Pour les organisateurs, il s’agit là aussi d’une manière de mettre à l’honneur les spectacles vivants qui nous ont tant manqué pendant de nombreux mois. En collaboration avec l’École de cirque du Brabant wallon, le Festival En l’Air, l’École du cirque de Palestine et les artistes de cirque qui seront présents ce week-end, la fête de la Saint-Rémy entend proposer un programme de découverte et d’émerveillement. Les associations, elles aussi, se mettront à l’heure du cirque : clowns, monsieur loyal, jongleurs, acrobates, animaux et dresseurs, fakir, avaleurs de sabre, puces savantes, femmes à barbe, funambules, échassiers, cracheurs de feu, trapézistes, hommes/femmes canon, fauves, dresseurs de chevaux, magiciens, éléphants, contorsionnistes, siamois, lanceurs de couteaux, singes savants, monocycles, lions, voltigeurs, fildeféristes…

Un espace de jeux

La Saint-Rémy, c’est aussi et avant tout une fête familiale. Et l’espace des jeux devrait ravir les petits et les plus grands : on y trouvera un espace dédié aux familles avec des trampolines mais aussi des jeux en bois, un tournoi de pétanque… le tout, animé par les patros d’Ittre et de Virginal. Vous pourrez également profiter, tout au long du week-end, d’un stand de grimage, d’un château gonflable, d’une démonstration canine, de démonstrations de danse et de cirque. Pour retrouver le programme complet de ce week-end, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site www.ittreculture.be pour découvrir l’ensemble des activités proposées ces 25 et 26 septembre.