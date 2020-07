Le permis pour l’aménagement d’un nouvel échangeur a été octroyé ce vendredi.

C’est désormais officiel : le permis d’urbanisme visant l’aménagement d’un nouvel échangeur au niveau du rond-point dit "de la Planche à voile", au croisement entre la N4 et la N25 à Corroy-le-Grand, a été accordé ce vendredi. "C’est une bonne chose, se réjouit Jean-Marc Jadot, directeur ff de la direction des routes du Brabant wallon. Cela fait 20 ans que je travaille sur ce dossier."

Ce chantier à 11 millions d’euros (dont 9,5 millions ont été inscrits au Plan Infrastructures du gouvernement wallon) va complètement transformer le visage de ce carrefour saturé matin et soir. L’idée est d’y construire un carrefour en "diamant" qui permettra aux automobilistes venant de Nivelles de directement monter sur l’E411 en passant sous la N4, dans une trémie. Ils ne devront donc plus s’arrêter au rond-point comme c’est le cas aujourd’hui. De leur côté, les conducteurs qui emprunteront la N4 de Gembloux à Louvain-la-Neuve (ou inversement) passeront au-dessus de la N25. "Maintenant qu’on dispose du permis, on va pouvoir finaliser certains petits aménagements et finaliser les marchés."

Si tout se déroule sans encombre, le début des travaux est prévu pour le second semestre de 2021 pour une durée de deux ans. "Les travaux seront réalisés suivant différentes phases, continue Jean-Marc Jadot. Quoi qu’il arrive, le trafic sera d’office maintenu, c’était l’une des conditions à la réalisation de ces travaux. De toute manière, il est tout simplement impossible de dévier le trafic à cet endroit", conclut-il.