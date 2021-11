Des terrains de hockey et de padel verront bien le jour en face du hall omnisports de Grez-Doiceau, le long de la chaussée de Wavre. La Régie communale autonome (RCA) vient de se voir octroyer le permis d’urbanisme pour la construction d’un terrain de hockey, annexé à un terrain d’entraînement, et de deux terrains couverts de padel. Des vestiaires et des locaux techniques sont également prévus, ainsi que le réaménagement du parking du hall omnisports.

La RCA souhaite dans la foulée créer un club de hockey mixte afin de répondre à la demande grandissante pour ce sport en Brabant wallon, où les clubs sont déjà tous saturés. La commune souhaite créer un club de hockey “familial” de 500 membres, mais pas un club "de compétition", contrairement au club du Lara à Wavre, par exemple. Les responsables n’ont d’ailleurs pas prévu de construire de club house, afin que les joueurs fréquentent la buvette du hall omnisports. Un comité sera mis sur pied pour la création et l’organisation de ce futur club.

L’obtention de ce permis est donc une nouvelle étape dans cet ambitieux projet mais il reste à présent à obtenir les subsides régionaux pour pouvoir le concrétiser. Les porteurs du projet se disent confiants et estiment que le projet répond aux attentes d’Infrasports. "La question n’est pas de savoir si le dossier sera subsidié ou non, mais plutôt de savoir quand et à quelle hauteur, sourit Nicolas Cordier, président de la RCA. La Région wallonne pousse à renforcer les liens entre communes or nous avons désigné l’échevin des Sports de Beauvechain administrateur de notre RCA, ce qui est assez exceptionnel. Il y a aussi tout le volet de complémentarité et de mutualisation des infrastructures avec le hall omnisports. On va pouvoir mettre en commun le parking et la cafétéria, ainsi que l’entretien et la gestion des deux infrastructures. Autre point fort, c’est l’accessibilité au site, proche de la N25, à la fois en voiture mais aussi à vélo grâce aux pistes cyclables qui relient tous les villages de l’entité."

Le projet global est estimé à environ deux millions d’euros et la commune espère obtenir un subside régional d’Infrasports à hauteur de 70 % ainsi qu’un subside provincial pour les terrains de padel. Si tout se passe comme prévu, le chantier devrait débuter fin 2022 et ce nouveau complexe sportif devrait être opérationnel en août 2023.