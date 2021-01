Au conseil communal de mardi soir, lorsque l’opposition a voulu savoir si le collège communal entendait aller une nouvelle fois en recours contre le permis octroyé il y a quelques jours par la Région à WindVision pour construire trois éoliennes à Genappe (et trois à Nivelles) le long de la RN25, le bourgmestre Couronné a indiqué que le sujet n’avait pas encore été débattu.

En précisant que ce serait sans doute le cas lors du collège du lendemain. De mercredi donc mais renseignement pris, le sujet n’a pas été évoqué.

"Nous n’avons pas encore pris position parce que nous souhaitons d’abord rencontrer les riverains, indique le bourgmestre de Genappe. Lors du dernier recours au Conseil d’État, la procédure avait été introduite par ces riverains mais aussi par la Ville. Nous travaillons avec eux depuis le début, et cela va continuer. Pour l’instant, apparemment, ils se concertent pour décider s’ils vont contester le nouveau permis ou pas. Cela ne veut pas dire qu’on les suivra, mais on veut les entendre ."

Précision utile : un autre permis, octroyé en octobre 2019 par la Région wallonne pour que le promoteur New Wind construise six éoliennes dans le même secteur, fait lui aussi l’objet d’un recours introduit par les riverains et la Ville. La procédure est actuellement pendante devant le Conseil d’État. Un autre promoteur, EE Genappe, s’est aussi vu refuser un permis pour quatre éoliennes, envisagées dans le même secteur également.

Pour la Ville, si le permis des trois éoliennes WindVision devenait définitif, il mettrait en péril les projets des deux autres promoteurs qui lorgnent la même zone…