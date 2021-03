Depuis des années, un des porches du musée communal d’archéologique, d’art et d’histoire de Nivelles est soutenu par des échafaudages. Un peu dommage pour un lieu dont la vocation est de mettre en évidence le riche patrimoine de la Ville, d’autant que le musée est installé dans un immeuble classé, construit en 1764 et qui était anciennement le refuge des trinitaires du prieuré d’Orival.

Un charme que l’endroit, qui est en réalité une propriété que le CPAS loue à la Ville, pourrait retrouver. En effet, un panneau d’enquête publique annonce des travaux de rénovation. Le dossier peut être consulté du 10 au 24 mars, uniquement sur rendez-vous, au service communal de l’urbanisme.

“Le permis porte sur la consolidation du porche et la réfection de l’escalier d’entrée, confirme la présidente du CPAS, Colette Delmotte. Pour l’intérieur du musée, on a déjà remis en ordre l’électricité, la sécurité incendie, et ce qui concernait l’amiante. Pour l’extérieur, nous avions prévu un budget pour le porche et l’escalier et discuté de la rénovation avec l’Agence wallonne du patrimoine, puisque le bâtiment est classé. L’obtention du permis ne devrait pas poser de problème, il n’était pas possible de mettre une rampe pour personnes à mobilité réduite mais nous allons placer une main courante assez discrète.”

L’estimation du chantier, à la fois pour l’escalier d’entrée et le porche, avoisine les 60.000 euros. Un subside de 60 % est attendu de la Région wallonne, avec également 4 % de la Province et 1 % de la Ville, comme c’est la règle pour les éléments classés.

La prochaine étape sera la rénovation des châssis, qui devrait coûter bien plus cher et pour laquelle les discussions sont toujours en cours entre le CPAS et l’Agence wallonne du patrimoine.