"Les pertes de notre département déchets s’élèvent à 2 millions d’euros ”, informe Christophe Dister, le président de l’inBW.

Le constat est implacable. Si l’on savait depuis un moment déjà que la crise aurait un impact certain sur les finances de l’intercommunale du Brabant wallon, le bilan est assez lourd. Et en coulisses, il fait déjà grincer des dents au sein des différentes communes. Même si comme tout le monde le sait, quand les coûts des immondices augmentent, c’est au final la note des citoyens qui s’envole. Via notamment le mécanisme du coût-vérité (qui prescrit qu’aucune commune ne peut gagner ni perdre de l’argent via le traitement des déchets).

(...)