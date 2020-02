Opposition et majorité sont d’accord sur le principe mais pas sur la mise en œuvre.

Lors du dernier conseil communal qui s’est tenu à Perwez, la conseillère communale de l’opposition, Elisabeth Colon (DRC +), a proposé aux conseillers de déclarer, sans attendre, Perwez "commune zéro déchet" et d’élaborer un plan d’actions à présenter rapidement lors du prochain conseil communal.

Pour Véronique de Brouwer, échevine de l’Environnement, s’inscrire dans la démarche "commune zéro déchet", "est une évidence et un engagement qui feront suite aux différentes actions et décisions fortes de la commune en matière de gestion des déchets, afin de soutenir les initiatives citoyennes et de créer une émulation de la population visant à inciter à la diminution des déchets."

Mais si tout le monde s’accorde sur le principe, les discussions sont un peu plus tendues au niveau du timing. En effet, la majorité a proposé de revenir avec le plan d’actions en septembre plutôt qu’en mars, "afin de donner la possibilité à tous les acteurs locaux (citoyens, associations et commerçants) de rejoindre le groupe de travail qui sera constitué, dans la perspective d’une belle dynamique sur l’ensemble du territoire communal et de projets qui seront portés en pleine concertation avec l’administration communale et les mandataires politiques".

Mais du côté de l’opposition DRC +, l’ambition était de mettre ce plan sur pied le plus vite possible. "Nous regrettons que l’opposition ait voté contre son propre point ainsi amendé et espère que l’opposition rejoindra malgré tout la dynamique dès qu’elle sera lancée au sein de la commune", conclut la majorité Ensemble.