Organisé en collaboration avec la Fondation rurale de Wallonie, le budget participatif 2020 va bientôt pouvoir entrer dans sa phase de réalisation concrète car les votes et avis sont clôturés.

Pour rappel, en janvier dernier, le Collège communal décidait de mettre un budget de 50 000 euros à destination des Perwéziens qui souhaitaient s’impliquer activement et directement dans la vie de leur quartier, de leur commune, avec des projets d’intérêt général. Fin février, sept projets étaient rentrés et deux se sont finalement retirés.

Ensuite, entre le 1er septembre et le 31 octobre, les Perwéziens ont été invités à soutenir et à commenter l’un ou l’autre des cinq projets retenus via la plateforme mise à disposition.

Et le verdict est tombé. Au niveau des “likes”, c’est le projet “Up Radio”, une nouvelle radio pour tous les Perwéziens, qui arrive en tête avec 83 sollicitations pour un budget de 10 000 euros. Suit “Spray Art”, qui vise l’embellissement d’infrastructures urbaines (10 cabines à haute tension) pour un montant de 2 263 euros et 77 likes. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le Label “Commerce Objectif Zéro Déchet”, qui entend limiter les déchets liés aux emballages à usage unique. Montant du projet : 5 595 euros et 73 likes.

Viennent ensuite le “Four à Pain villageois”, en version mobile, pour un coût de 4 700 euros et 65 likes, et enfin, le projet de nouveau local ou chalet pour le rangement de matériel derrière la salle “le Kibboutz” pour un montant de 6 000 euros et 29 likes.

Les projets ont été validés lors du dernier conseil communal et ils seront mis en œuvre endéans les deux ans.