Il y a quelques mois, une macabre découverte était faite dans une ferme de Merbes-le-Château (Hainaut). Une vache avait été retrouvée dans une mare de sang ! Des images qui ont choqué, tout comme l’origine de ce décès : l’animal n’a pas survécu aux blessures internes causées par le métal du déchet qui avait été jeté dans son pré, à savoir une canette !

Des gestes inciviques qui ont tendance à se multiplier. Si, fort heureusement, tous ne se terminent pas de cette manière, il est grand temps de sensibiliser la population à cette problématique. On ne compte plus les canettes qui jonchent le sol ou les sacs-poubelle “oubliés” au milieu d’un champ. Des scènes quotidiennes auxquelles personne ne veut s’habituer et c’est pour cette raison que les autorités communales de Perwez ont décidé de réagir. “Nos campagnes en font les frais. Dernièrement, l’annonce de la mort de deux vaches ayant ingéré des morceaux de canettes a fait grand bruit dans la presse et sur les réseaux sociaux”, expliquent les autorités communales.

Connue pour sa ruralité, l’entité perwézienne a donc décidé de sensibiliser les automobilistes et les promeneurs à la problématique des jets de canettes dans la nature, et plus précisément aux conséquences mortelles que ces gestes inciviques peuvent avoir pour les bovins. Pour rappel, la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA) a récemment mis en place une campagne d’affichage pour rappeler au grand public que la campagne n’est pas un dépotoir à ciel ouvert. Selon elle, en Belgique, 3 000 animaux seraient blessés chaque année à cause de canettes jetées dans la nature.

C’est donc de manière naturelle que les autorités communales ont décidé d’acheter dix bâches à la FWA pour ensuite les donner aux agriculteurs soucieux de leurs terres et de leur travail. “En tant qu’agricultrice et échevine de l’Agriculture, je suis évidemment très sensible à cette problématique. Les images sont très dures mais parlantes, avoue Aurélie Flabat. J’espère que nous sensibiliserons le plus grand monde grâce à cette campagne.”

Pour rappel, un collecteur de canettes a été installé juste à côté de l’hôtel de ville en avril 2019 et restera actif jusqu’à la fin du mois de juin.