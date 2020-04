Les glaciers sont eux aussi obligés de se réinventer pour survivre à la crise sanitaire.



Vacances de Pâques, soleil, chaleur,… voilà autant d’éléments qui auraient dû faire le bonheur des glaciers mais la crise sanitaire a frappé au plus mauvais moment et cette période pourtant propice à la vente de glaces est tombée à l’eau. Certains n’ont pourtant pas peur de se retrousser les manches pour limiter la casse à l’image de Stella Bouanga, responsable du glacier du centre sportif de Perwez., explique-t-elle.

Une fois les travaux terminés, l’année dernière, elle décidait de proposer des glaces à sa clientèle. Rapidement, le succès était au rendez-vous. “On attendait cette période avec impatience mais tout est tombé à l’eau à cause du coronavirus.” En quelques jours, Stella voyait toutes ses occupations annulées : brasserie, gestion des infrastructures sportives et glacier. Si elle l’a mal vécu pendant quelques jours, elle a rapidement réagi. “Je n’avais pas envie de me morfondre et j’ai appelé mon fournisseur, Fleur de Lait pour savoir si la livraison de glaces était possible.”



Ni une ni deux, le concept était dans la boîte : voilà des glaces artisanales au pas de votre porte. “Nous livrons dans les 24 ou 48h et les paiements se font sans contact. Les règles de distanciation sont respectées et nous avons du stock pour répondre aux demandes”, conclut Stella Bouanga.



Envie de goûter l’un des parfums disponibles ? Rien de plus simple : remplissez le formulaire que vous trouverez sur la page Facebook du Glacier du Centre sportif de Perwez. La livraison est gratuite à partir d’un litre acheté.