Lors du conseil provincial de jeudi soir, le groupe CDH a interpellé le collège provincial à propos de la nouvelle piscine qui sera construite à Louvain-la-Neuve.

En 2018, on évoquait un choix intéressant pour le Brabant wallon : le remplacement des deux bassins existants par une piscine olympique permettant d’accueillir non seulement les entraînements des nageurs mais aussi des compétitions nationales et internationales. Sauf qu’il est apparu récemment que, faute de tribunes et d’un bassin d’échauffement pour les sportifs, la nouvelle piscine ne serait pas considérée comme olympique. Alors que la Province a promis 2 millions d’euros de subsides…