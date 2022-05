Place à un nouvel échangeur pour la N25 Brabant wallon Simon Chérot Cela faisait plusieurs années que le projet était sur la table, le chantier de l’échangeur des Trois Burettes sur la N25 à enfin démarré. © D.R.

Cela faisait plusieurs années que le projet était sur la table, le chantier de l’échangeur des Trois Burettes sur la N25 à enfin démarré.



“Il vise vraiment à fluidifier le trafic sur la zone puisque nous allons créer un véritable échangeur, c’est-à-dire un giratoire et une bretelle de sortie de la N25. Actuellement, les navetteurs qui viennent depuis Nivelles, en direction de Corroy-le-Grand, ne savent pas accéder directement à la rue des Trois Burettes, ou à la Sablière. Ils sont contraints d’effectuer un tour en passant par le giratoire suivant, celui de la planche à voile. Les infrastructures que nous allons réaliser vont amener un plus en termes de mobilité, en délestant tout ce trafic, du rond-point de la planche à voile. ” nous explique Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICA.



La première phase a commencé. Durant les prochains mois, les travaux se découperons en plusieurs étapes avec la création du giratoire dans un premier temps et ensuite la création des accès à la sablière et à la rue des Trois Burettes. Attention, l'accès à la rue des Trois Burettes sera condamné fin de semaine. La Sablière reste accessible par une voie alternative.



Conséquences de ces travaux : la N25 est réduite à une bande et la vitesse est limitée à 50 km/h en direction de Corroy-le-Grand. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année 2022.