Impossible de l’ignorer : samedi, le fameux “Plan Plein Air” va débuter, promettant non seulement des après-midi au soleil en terrasses, mais aussi des activités culturelles à l’extérieur, avec sans doute un élargissement progressif des conditions à respecter. Aujourd’hui, la jauge reste limitée à 50 personnes assises et portant le masque mais il est déjà possible d’organiser de petits concerts, par exemple.

Et du côté du centre culturel de Nivelles, on n’a pas voulu manquer l’occasion. Le premier événement est prévu samedi à 20 h 30, avec la prestation dans le cloître de la collégiale du groupe Blue Trip. Il s’agit de cinq musiciens de trois générations différentes, qui proposeront des reprises en naviguant dans les époques, de Telephone à la pop rock en passant par les tubes de Johnny, de U2 ou d’ACDC.

Attention, il faudra impérativement réserver en passant par la billetterie du centre culturel (www.ccnivelles.be), ce qui permettra de s’en tenir aux cinquante spectateurs maximum et de placer ceux-ci en “bulles de contact” espacées d’au moins un mètre et demi. Si le succès est au rendez-vous, une deuxième séance pourrait être organisée plus tôt, aux alentours de 19 heures. En cas de pluie, les spectateurs seront placés dans la galerie.

La Ville a marqué son accord pour que le cadre prestigieux du cloître serve de décor à cette reprise culturelle en plein air. Le geste marque le soutien du collège à la culture, et les lieux seront sans doute mis à disposition des acteurs culturels plusieurs fois avant l’été.

Un des autres avantages du cloître est d’être situé en plein centre-ville, à deux pas des terrasses désormais rouvertes. Le public pourra donc prendre un verre avant ou après l’événement, en contribuant aussi à la relance du secteur Horeca, dont on sait qu’il est un des moteurs de l’activité à Nivelles.