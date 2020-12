Comme l'ancien gouverneur du Brabant wallon, Emmanuel Hendrickx, l'écrivaine Nadine Monfils a connu quelques belles frayeurs chez son ami qui adorait collectionner des insectes en tous genres.

Les hommages fusent de toutes parts depuis le décès de William Tai, alias Malik, l'un des papas de la célèbre bande-dessinée Cupidon. Le dessinateur, qui allait fêter ses 73 ans, est décédé dans l'incendie de sa maison à Huppaye (Ramillies) ce vendredi vers 6h30. Cette maison qui a appartenu à l'ancien député et bourgmestre d'Huppaye, Gaston Baccus, et dont il était si fier d'avoir racheté.

"C'était plus qu'un ami, c'est devenu un membre de la famille", lâche, très ému, Jean-Louis Carpentier, auteur de bande dessinée connu pour sa série Du côté de chez Poje et grand ami de Malik. Son épouse, Nadine, confirme : "Il ne se passait jamais une séance de dédicaces où ils ne se dessinaient pas l’un l’autre et les amateurs de BD s'en amusaient."