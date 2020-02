Le 118e Carnaval de Nivelles se déroulera tout ce week-end à Nivelles, et on attend environ 50 000 personnes dans le centre-ville durant les festivités. Ce qui a incité les organisateurs à mettre en place un "espace Peter Pan" sur le parking de la salle des mariages, samedi, dimanche et lundi, afin de centraliser les enfants qui auront échappé à la vigilance de leurs parents.

Des mesures sont également prises en matière de mobilité, notamment pour couper certaines rues au moment du cortège. Elles sont détaillées sur le site internet de la Ville (www.nivelles.be). Comme depuis plusieurs années, une ordonnance de police sera également en vigueur pour interdire les alcools forts.

Le carnaval des enfants partira samedi à 14 h 30 à la gare pour descendre vers le Waux-Hall, où un spectacle de magie sera proposé. Dimanche, la cavalcade partira de la gare à 13 h 50 et plus de 600 Gilles suivront à partir de 15 h 15. Avec une nouveauté annoncée : comme il y a dix sociétés cette année, les cinq premières effectueront un rondeau sur la Grand-Place vers 18 h 15, et les cinq dernières le feront sur la place de Lalieux.