La ferme pédagogique lance un appel aux dons pour assurer sa survie.

Comme d’autres structures équestres et manèges, la Ferme équestre de Louvain-la-Neuve vit des heures difficile. Suite au confinement et à la suspension complète de ses activités depuis la mi-mars, la ferme située depuis 40 ans près du lac, en bordure de la N238, n’a plus aucune rentrée financière.

C’est d’autant plus difficile puisqu’elle voit habituellement défiler à cette période-ci de l’année de nombreuses écoles et accueille des stages et des formations en hippothérapie durant les vacances de Pâques. “Nous sommes dans la haute des saisons des activités avec, d’habitude, de nombreuses animations, confirme le directeur Patrick Guilmot. C’est le moment où l’on a le plus de visite à la ferme, où l’on remplit les caisses pour pouvoir vivre toute l’année. En arrêtant nos activités de la mi-mars jusqu’à mi-juin, pour autant que les activités ne reprennent pas d’ici là, on estime un manque à gagner de 85.000 euros.”

Or les frais d’entretien, de soins et de nourriture, eux, continuent. Le directeur estime que les frais de vétérinaire, de nourriture et la main-d’œuvre s’élèvent à 6.000 par mois.

Une situation financière compliquée qui met l’avenir de la ferme en péril. C’est pourquoi les responsables ont décidé de lancer un appel aux dons (www.ferme-equestre.be/soutienCovid) pour pouvoir assurer sa survie. Ils espèrent pouvoir mobiliser au maximum pour réduire les pertes. “On reçoit beaucoup de témoignages de gens qui nous disent que la ferme est si importante dans le milieu urbain et une vraie opportunité pour les enfants d’être en contact avec des êtres vivants si sensibles.”