l y a plus d’un an que l’information circule (L’Avenir du 12 août 2021), mais cette fois, c’est officiel : après la consultation populaire du 20 février dernier, 98 habitants de Saint-Remy-Geest ont répondu oui (contre 10 non) à la question de savoir s’ils étaient favorables au lancement de la procédure d’adhésion au label "Les plus beaux villages de Wallonie".