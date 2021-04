En 2022, Lasne a décidé de s’attaquer au chantier de la route de Beaumont, l’une des deux grandes voiries problématiques de la commune. Des travaux de grande ampleur qui permettront de refaire entièrement la voirie, de réaliser des travaux d’égouttage tout en redessinant cette route qui permet la liaison Lasne/Céroux-Mousty. Car si les trottoirs vont être refaits et des pistes cyclables placées, les travaux vont également légèrement rétrécir la voirie pour essayer de limiter la vitesse des automobilistes. Budget total du chantier : 1 394 000 euros.

"On va créer un effet de porte au départ de la place de Renival pour tenter de canaliser la vitesse, toutefois on ne peut pas faire n’importe quoi dans cette route vu le trafic important des bus et des tracteurs. Et vu l’étroitesse de celle-ci, on ne pourra pas créer des pistes cyclables en site propre. Ce seront donc des marquages au sol en grande partie, avec pourquoi pas la mise en place d’un trottoir partagé", explique Pierre Mévisse, l’échevin des Travaux.

Au niveau du trafic justement, les implications du chantier vont être importantes. La route devrait ainsi être accessible dans un sens en alternance pendant la première partie du chantier, qui prévoit les travaux de trottoirs et des pistes cyclables. Tandis qu’elle sera complètement fermée pendant les deux mois nécessaires à sa réfection et aux travaux d’égouttage.

"Le chantier devrait durer entre 3 et 4 mois en tout, conclut l’échevin. E t la route sera entièrement fermée pendant les deux derniers mois de travaux. On sait que la situation ne sera pas évidente, mais le chantier est absolument nécessaire. Je rappelle que la route de Beaumont a été bâtie en 1958. Avec ces travaux, on sera reparti pour 50 ans."