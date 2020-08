C’est une étude colossale qui vient d’être réalisée par les équipes de la cellule du développement territorial à la Province du Brabant wallon, dans le cadre du plan de relance économique. Au total, plus de 55 000 entreprises actives sur le territoire ont été analysées.

La Province l’avait annoncé au plus fort de la crise : elle s’engagera aux côtés des communes pour élaborer un plan de relance cohérent à l’échelle de la province. Elle a l’intention d’intervenir à hauteur de 10 millions d’euros dans des politiques à effet de levier et estime que le plan atteindra les 20 millions d’euros. La première étape consistait à analyser l’étendue de l’impact de la crise et à identifier les secteurs les plus touchés en Brabant wallon, avant de définir les politiques urgentes à mener.