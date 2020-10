Installée en urgence sur le parking de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies au mois de mars dernier, la tente qui abritait le centre de test Covid-19 a été démontée ce jeudi. Pour disparaître ? Pas vraiment. Le centre a été déplacé dans une salle communale située à Céroux-Mousty, à quelques kilomètres de la clinique.

Un déménagement attendu et surtout important pour continuer d’assurer un service dans de meilleures conditions. "Le printemps et l’été ont été chauds donc on a pu continuer de travailler avec la tente, explique Eric Vincke, le coordinateur du centre de testing. Mais avec le retour du froid, c’est tout simplement devenu ingérable. On ne peut pas laisser des personnes travailler pendant six heures en plein courant d’air."

D’autant que la situation est loin de s’améliorer, que du contraire !