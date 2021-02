Il y a quelques mois, la Ville de Tubize décidait "d’offrir" aux commerçants et indépendants de la cité du Betchard la possibilité d’obtenir un subside de 750 euros dans le cadre du plan de relance visant à lutter contre la crise sanitaire.

Lors du dernier conseil communal, Michel Januth, le maïeur, a fait le point sur ces demandes d’aide. "Au total, nous avons reçu 185 demandes, commente-t-il. Deux ont été refusées et 183 ont donc été accordées." Autre bonne nouvelle : certains ont pu bénéficier d’une double prime. "C’est le souhait que nous avions émis, notamment pour aider le secteur de l’Horeca et des soins du corps. Nous avons reçu 93 demandes pour une double prime dont 56 concernaient le secteur de l’Horeca."

Un rapide calcul effectué et on se rend compte que ce ne sont pas moins de 200 000 euros qui ont été "distribués" aux commerçants et indépendants de Tubize par les autorités communales en 2020. "207 000 très exactement sachant que nous avions prévu un budget de 210 000 euros en 2020. Je pense que c’est une aide qui a été appréciée par les commerçants et indépendants et qu’elle a été très bien calculée également."

Lors du dernier conseil, douze nouveaux dossiers ont été étudiés et un seul a été rejeté "car le commerçant n’a même pas fait de demande de prime à la Région wallonne, il n’a pas entamé les démarches et son dossier était très succinct", conclut Michel Januth qui précise que plus de deux tiers des commerces tubiziens concernés ont pu bénéficier de cette prime mise sur pied par les autorités communales de la cité du Betchard.