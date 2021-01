La SA Constructeur des Berges (Atenor et l’Immo du Cerf) a présenté mardi dernier sa nouvelle mouture du projet dit "des Berges de l’Argentine".

En tout, 210 nouveaux logements sont imaginés sur le site de 11,55 ha : 184 appartements (de taille modeste en majorité) et 26 maisons unifamiliales. Des logements auxquels il faut rajouter une toute nouvelle maison de repos et de soins (+/- 70 lits) ainsi qu’une résidence services de 10 unités. Enfin, un espace dédié aux professions libérales de 588 m2 est également projeté.

L’ensemble est destiné à devenir "un futur lieu de vie inscrit dans une perspective durable, qui servira de lien structurant entre le centre et la gare. Tout en répondant aux demandes actuelles et du futur de la commune". Pour y arriver, les promoteurs ont voulu mettre l’accent sur la mobilité douce et la préservation des espaces verts, ce qui lié à des gabarits de taille variable pour les différentes constructions, devrait assurer une transition douce entre le projet et le cadre déjà existant.

Un projet qui en l’état répond déjà à quelques conditions fixées par la commune, mais pas à toutes, notamment au niveau de la mobilité. "Tout n’était pas très clair, explique Xavier Verhaeghe, l’échevin de l’Urbanisme. On veut absolument qu’une 2e voirie permette aux automobilistes de rentrer ou quitter le site par la rue du Cerf, de manière à diviser une partie du flux de voitures - 70 % via la rue François Dubois, 30 % via la rue du Cerf. Ici, ils parlent d’une voirie accessoire qui relierait le site à la rue du Cerf. Or ce n’est pas du tout notre point de vue. Il faudra en rediscuter. Tout comme le gabarit de la MRS qui est selon nous à retravailler. Bref, il faut analyser plus en détail ce projet. "