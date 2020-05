Un appel lancé pour l’organisation de petits concerts en plein air a connu un étonnant succès.

Il y a quelques jours, les responsables de l’abbaye de Villers ont lancé un appel, via une vidéo postée sur Facebook, afin de développer un "plan de relance culturelle et artistique". L’idée était de solliciter des artistes belges, principalement des musiciens et des représentants des arts de la scène, pour organiser des spectacles dès cet été.

Pas évident dans un secteur actuellement au point mort et sans certitude sur les dates de reprises et les contraintes qui seront imposées lorsque les concerts et spectacles pourront de nouveau être proposés au public.

Mais l’abbaye souhaite faire revivre le site au plus vite, sachant qu’il y a assez d’espace sur la plaine du travail ou même dans l’abbatiale pour organiser des spectacles en plein air, avec une bonne centaine de spectateurs, tout en respectant les règles de distanciation sociale. Le projet est de mettre sur pied, dès cet été, une vingtaine de soirées artistiques.

Le résultat de cet appel est assez étonnant. "Nous avons reçu, en quelques jours, plus de 300 mails d’artistes ou d’agents d’artistes, explique Jean-Claude Gerlache. La vidéo a été beaucoup partagée par les tourneurs, les managers artistiques : tout le réseau belge francophone mais aussi néerlandophone a répondu."

Les propositions, qui seront maintenant triées sur base des dossiers et des vidéos envoyées, sont très diversifiées. Cela va de l’orchestre symphonique à la formation pop de deux ou trois musiciens, des artistes émergents qui ont envie de se faire connaître à des chanteurs qui ont déjà une belle réputation comme Marka par exemple.

"Notre but n’est pas de gagner de l’argent mais de faire vivre le site qui, en temps normal, accueille 80 événements par an, indique Jean-Claude Gerlache. Je pense que dès la fin du confinement, les gens auront envie de sortir, de passer des soirées sympas et tranquilles et c’est ce que nous voulons proposer."