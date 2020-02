Pour la première fois, le Brabant wallon est devenu la province de Belgique avec le PIB/habitant le plus élevé, devant celle d’Anvers.



Il y a quelques jours, nous évoquions dans ces colonnes les chiffres guère réjouissants relatifs au nombre de licenciements collectifs dans les entreprises du Brabant wallon et les quelque 625 touchées par une telle annonce l’an dernier. Les perspectives pour 2020 ne sont pas plus réjouissantes avec les restructurations en cours chez GSK ou encore CP Bourg à Ottignies.

Mais le tableau n’est toutefois pas tout noir sur le plan économique en Brabant wallon. Les derniers chiffres de la Banque nationale de Belgique (BNB), relayés par l’Union wallonne des entreprises (UWE) révèlent ainsi que, l’an dernier, quelque 4 034 entreprises ont été créées sur le territoire de la province. C’est légèrement plus qu’en 2018 mais c’est surtout un nombre encore jamais atteint.

Encore faut-il que ces entreprises survivent. Et là aussi, on peut être rassuré : si l’on met en balance le nombre d’entreprises créées avec le nombre d’entreprises qui ont cessé leurs activités sur le territoire (ce qu’on appelle le taux de croissance net), la province excelle. Entre 2008 et 2017, l’arrondissement de Nivelles, qui équivaut à la province du Brabant wallon, a enregistré un taux de croissance net de 3,3 %, ce qui fait d’elle la province wallonne avec la plus forte croissance économique. Namur est en effet à 3 %, Charleroi à 1,6 % et Liège à 2,6 %. La jeune province est toutefois derrière Gand (4 %), Hal-Vilvoorde (3,5 %) et Hasselt (4,3 %).

Plus de deux entreprises sur trois survivent après cinq ans

Une bonne santé des entreprises brabançonnes que l’on constatait déjà dans le dernier "atlas du starter" de l’UCM et de Graydon. Sur base des chiffres 2018, on y apprenait que le taux de survie des entreprises créées après 5 ans est de 68,65 % en Brabant wallon. Un taux comparable et même meilleur que celui des provinces flamandes.

Autre bonne nouvelle, et elle est tombée il y a peu avec les comptes régionaux 2018 de la BNB : pour la première fois, le Brabant wallon est devenu la province de Belgique avec le PIB/habitant le plus élevé (47 965 euros), détrônant ainsi celle d’Anvers (47 506 euros). Comprenez que ces provinces sont celles qui ont généré le plus d’activité économique dans le pays. Sans surprise vu son statut de capitale, Bruxelles - que l’on considérera ici comme une province - reste celle avec le plus haut PIB/habitant (69 777 euros).