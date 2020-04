Le gouvernement a beau démultiplier les aides financières en cette période de crise, il reste toujours quelques "oubliés" qui voient leur activité être plus que menacée. C’est notamment le cas des ASBL non-subventionnées comme « Equi-libres », un centre d’équithérapie, de développement personnel et de loisirs basé à La Hulpe. "C’est très compliqué, reconnait Savina de Laveleye, sa présidente. On propose un endroit où l’on peut se reconnecter avec la nature, les animaux, se reconstruire et retrouver un équilibre. Et on est spécialisé dans le travail relationnel avec les chevaux, l’équithérapie, l’équi-coaching, la médiation animale, etc. Mais c’est le volet loisirs du centre qui nous permet de subvenir à nos besoins. Et pour le moment, on en est privé sans véritablement savoir jusqu’à quand."

