Nivelles compte six cimetières sur son territoire et le principal, situé en face de l’ancienne gendarmerie, compte à lui seul environ 7 000 tombes. Pour la Ville, vu le caractère sensible de ces lieux pour les familles des défunts qui y reposent, il faut à la fois gérer de manière volontariste et garder un nécessaire respect de ce qui existe.

Il y a quelques années, le petit cimetière entourant l’église de Bornival avait été entièrement réaménagé. Un dossier avait également été mis à l’étude pour le cimetière principal de Nivelles et il vient de connaître une avancée importante. Il y a quelques jours, le collège communal a attribué le marché pour procéder à plusieurs travaux d’aménagement.

Il s’agira notamment d’améliorer l’aire de dispersion des cendres. Celle qui existe actuellement ne correspond pas vraiment à ce qu’on pourrait attendre, et n’est pas vraiment propice au recueillement.