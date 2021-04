Cela fait un peu plus d’une semaine que le frigo connecté installé en face du centre sportif Jean Moisse, à Mont-Saint-Guibert, est en service. Le principe est simple : tel un distributeur automatique, le frigo propose des plats issus de restaurants de la région et ce, 24 heures sur 24 et sur 7 jours sur 7. Ce concept, baptisé “Chefs Club” et lancé par le Chaumontois Martin Gaukroger et le Guibertin Yannic Francart, est déjà un succès. En une semaine, ils ont déjà écoulé 500 plats, soit le double de ce qu’ils avaient escompté !

“On est très contents du démarrage, on a explosé les chiffres, se réjouissent les deux Brabançons. On ne s’attendait pas du tout à ça, on tablait sur la moitié étant donné que c’était une semaine de vacances et qu’il y a beaucoup moins de passage dans le centre de Mont-Saint-Guibert. Désormais, le challenge, c’est d’arriver à suivre et de produire suffisamment.”

Dans le frigo, on retrouve des plats de cinq restaurants très différents : les plats “brasserie” de la Brasserie du Parc (Louvain-la-Neuve), le traiteur Nuzzo (Bousval), les spécialités péruviennes d’Inca Loco, la cuisine d’Amérique du Sud de Mex Y Co (Louvain-la-Neuve), et la cuisine française du restaurant Comme Chez Vous (Mont-Saint-Guibert). Quand le frigo est rempli, il peut y avoir jusqu’à 60 plats, dont les prix varient entre 7,5 à 18 euros. L’avantage avec ce frigo connecté, c’est que chaque établissement est informé en temps réel du nombre de plats qui leur reste et peut ainsi adapter sa production.

Le concept, qui semble avoir déjà fait ses preuves va être amené à se développer dans d’autres communes du Brabant wallon avec d’autres restaurants. Les instigateurs du projet sont déjà en contact avec six communes pour s’y implanter à court terme. Ils recherchent activement un financement privé pour pouvoir se développer. Et ils comptent bien pérenniser le projet au-delà de la crise, afin que les restaurants puissent continuer à bénéficier de cet apport supplémentaire.

Pour la suite, Martin et Yannic envisagent de proposer aux clients d’avoir une vue en temps réel sur les plats qui restent dans le frigo afin d’éviter les désillusions une fois arrivé sur place.