Le problème d’approvisionnement des masques est de plus en plus important et quotidiennement, de nombreuses petites mains se multiplient pour en confectionner. Spécialiste en impression 3D, Woostick à Waterloo a décidé, à sa manière, de participer à cet élan de générosité en réalisant des centaines de visières de protection. "On a vu plusieurs messages sur Facebook qui parlait de ça et on s’est dit qu’on pouvait aussi le faire pour aider ceux qui sont dans le besoin. Aujourd’hui, je ne sais pas si je pourrai rouvrir mon magasin plus tard donc si je dois fermer, autant que ce soit avec une belle action", explique Frédéric Wauters, patron de la société.

