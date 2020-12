Les voisins se souviendront de la scène probablement pour encore longtemps. Durant plusieurs heures ce mardi matin, les policiers de La Mazerine ont saisi des centaines de plants de cannabis dans une habitation de la rue de Belle Vue à Genval, dans l'entité de Rixensart. Au total, plus de 700 plants ont été embarqués dans un camion du service travaux de la commune. La rue a été bloquée le temps de l'opération. ", sourit une voisine." "", confirme un autre voisin.

Notre interlocutrice a été réveillée dès 6 heures du matin par la porte enfoncée par les policiers. "J'ai même cru que c'était chez moi ! Je me suis levée et j'ai vu toutes les voitures de police, je me suis demandé ce qu'il se passait. "

C'est que dans le quartier, personne ne soupçonnait les occupants, installés là depuis deux ans, de cultiver et encore moins de faire du trafic. " Ils étaient très discrets et fuyaient le contact. Il n'y avait jamais de va-et-vient ", ajoute encore notre interlocuteur. Un homme aurait été arrêté lors de cette perquisition.

Contacté, le parquet du Brabant wallon confirme la saisie et le nombre de plants emportés mais pas l'arrestation d'éventuels suspects. Une quantité importante d'argent liquide a également été saisie. Le dossier étant toujours à l'instruction, la porte-parole s'est abstenue de tout commentaire supplémentaire. "Il est prévu que l’on communique quand le dossier aura avancé, on espère au mois de janvier ", précise-t-elle.