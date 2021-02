Mauvaise surprise ce lundi matin lorsque la direction et les professeurs sont arrivés au collège du Biéreau, à Louvain-la-Neuve. Alors que la neige avait fait son grand retour, le chauffage de l’implantation primaire ne fonctionnait plus. Fâcheux, puisqu’une vague de froid traverse le pays toute la semaine et que l’on attend jusqu’à -9° dans le Brabant wallon.

La source du problème ? “Une canalisation principale a cédé à l’extérieur du bâtiment, sans doute à cause du gel, explique la directrice du collège, Françoise Evrard. On a dû couper l’arrivée d’eau au niveau du bâtiment, il n’y a donc plus de chauffage en primaire. En maternelle, il n’y a pas de soucis car on a un bâtiment passif. Le chauffage ayant fonctionné ce week-end, il faisait encore bon dans les classes. Avec des chauffages d’appoint, on a pu obtenir une température décente. Mais à partir de demain, ce ne sera plus possible.”

Il a donc fallu trouver une solution d’urgence pour le reste de la semaine. La directrice et le pouvoir organisateur ont pu compter sur l’UCLouvain pour trouver une solution temporaire. L’université mettra à disposition des locaux qui ne sont plus occupés. Les cours s’y donneront donc dès ce mardi pour les douze classes de primaire, ce qui représente tout de même 283 élèves à transférer. Les bulles pourront être respectées puisque six locaux sont mis à disposition, soit autant que ce que compte le collège. “Ce ne sont pas de gros auditoires, ce sont des classes de 25 à 30 places assises donc les élèves ne seront pas trop perturbés”, poursuit la directrice.

Le rendez-vous sera donné au collège, pour ne pas trop perturber les enfants et surtout pour leur permettre de prendre leur matériel laissé en classe. Ils marcheront jusqu’à ces locaux d’appoint, situés à quelques minutes à pied de leur école. Idem pour la fin de journée, les parents reviendront chercher leur enfant à l’endroit habituel.

La direction espère pouvoir retrouver du chauffage pour le retour de vacances de Carnaval, soit le 22 février au plus tard.