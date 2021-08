A partir de lundi, l’administration communale de Nivelles ne disposera plus de l’appareil « photomaton » qui est pour l’instant installé à l’hôtel de ville. Sur les réseaux sociaux, elle a donc prévenu les citoyens dès cette semaine, afin qu’ils prennent des dispositions lorsqu’ils viendront pour renouveler une carte d’identité, se faire délivrer un passeport, un permis de conduire ou encore un titre de séjour.

En rappelant au passage que les photos d’identité qui doivent être apposée sur les documents officiels doivent respecter certaines règles strictes, et qu’elles sont refusées si ce n’est pas le cas. Cela concerne les couleurs, la qualité d’impression, le papier, la luminosité, la position et la visibilité du visage sur le cliché… Pas question non plus de lunettes qui cacheraient les yeux, et il faut aussi adopter une expression neutre, donc ne pas sourire de toutes ses dents.

Visiblement, les questions de photomatons passionnent les Nivellois puisque l’annonce a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Avant, on s’indignait du tarif de l’appareil, ou certains s’inquiétaient d’un éventuel stockage des clichés - ce n’est pas le cas - en contradiction avec les règles en vigueur en matière de vie privée. Maintenant qu’il ne sera plus là, l’absence du photomaton est qualifiée d’ineptie, de nouvelle diminution de service public, d’erreur politique consistant à investir dans une série de choses inutiles en oubliant ce qui sert aux citoyens…

Il y a tout de même quelques messages qui se félicitent d’un retour chez un professionnel, soulignant qu’il en existe un dans le centre-ville, pas très loin de la Grand-Place…« C’est un problème de marché public, explique le bourgmestre Pierre Huart. L’appareil est mis à disposition par une société privée et le contrat étant arrivé à sa fin, nous devons relancer la procédure. Il faut rédiger un nouveau cahier des charges, lancer un marché… Il n’y aura donc plus de photomaton à l’hôtel de ville avant 2022. »