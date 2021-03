“Jamais on aurait pu imaginer qu’on atteindrait de telles sommes, se réjouissent en chœur Philippe Claus et sa sœur, Aline, au milieu de ce qui reste de la ferme familiale de Vieusart, à Chaumont-Gistoux. À chaque fois qu’on disait à notre papa le montant qu’avait atteint la cagnotte, il en avait les larmes aux yeux.” Les dons qui ont suivi le violent incendie ont atteint les 37 000 euros et la famille Claus vient de récupérer quelque 30 000 euros. Ils veulent aujourd’hui remercier l’énorme mobilisation qui a suivi le drame.