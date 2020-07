Des travaux de réparations au niveau des dalles de béton de la N25 et des ouvrages d’art vont être réalisés pendant les vacances scolaires.



© DR

A partir de ce lundi 6 juillet, la circulation sur la N25 sera fortement perturbée. En effet, il n'y aura plus qu'une seule bande de circulation en direction de Louvain-la-Neuve, à partir de Genappe et ce, sur une portion de six kilomètres.De plus, la vitesse sera limitée à 70km/h sur le tronçon qui sera en travaux.La Sofico, qui est à la manœuvre de ces travaux, profite en effet des congés scolaires et du trafic logiquement moins dense en cette période pour effectuer des réparations au niveau des dalles de béton de la N25 et des ouvrages d’art.Soyez donc prudent si vous circulez sur la N25 à partir de ce lundi 6 juillet pour ne pas être surpris par ces travaux dont la durée n'a pas été annoncée.