Plusieurs bourgmestres lancent des appels pour ce week-end de Pâques ensoleillé…

La météo radieuse du week-end dernier faisait craindre le pire dans les communes et les zones de police et finalement, d’une manière globale, les citoyens ont bien respecté les consignes pour éviter la propagation du coronavirus. Durant toute la semaine, plusieurs bourgmestres s’en sont d’ailleurs publiquement réjouis, signalant par exemple la belle diminution des PV dressés, et ont encouragé les citoyens à tenir bon.

Mais voilà que débute un nouveau (long) week-end, à nouveau une météo estivale, des citoyens qui sont restés une semaine de plus à la maison ou au travail dans des conditions stressantes, la fête de Pâques où on a envie de voir la famille… Visiblement, dans plusieurs communes, on redoute un certain relâchement…

« Le beau temps annoncé pour ce week-end ne doit pas faire oublier les règles du confinement. Les balades, par exemple, restent autorisées sous certaines conditions et les rassemblements sont toujours interdits », rappelait dès lors dès vendredi soir la page Facebook officielle de la commune de Braine-l’Alleud.

A Genappe, vendredi également, le bourgmestre Gérard Couronné était manifestement sur la même longueur d’onde. « Le confinement n’est pas facile à vivre mais il faut le respecter! », rappelait-il sur sa page personnelle, encourageant ses concitoyens à rester solidaires et soucieux des autres.

Ce samedi matin, à Nivelles, Pierre Huart y va également de sa petite piqûre de rappel. « Nous entamons la cinquième semaine des mesures imposées par le Fédéral (…). Il faudra redoubler de vigilance car le rapport quotidien de notre police indique un certain relâchement. Hier, nos policiers ont dû dresser 11 PV pour infraction Covid-19. »

Et de poursuivre avec une petite touche d’humour aclot: « Au cours de ce week-end pascal, soyez encore et toujours respectueux des consignes sinon, notre police, qui a des effectifs renforcés, va évidemment vous sonnez les cloches. »