Plusieurs caves, maisons et voiries ont été inondées durant la nuit de dimanche à lundi dans l'est du Brabant wallon, ont indiqué les pompiers. Les secours du poste de Jodoigne ont été fortement sollicités en raison des fortes pluies qui ont arrosé l'est brabançon durant la nuit. Une vingtaine d'interventions ont dû être opérées pour des inondations, essentiellement dans les régions d'Incourt, de Jodoigne et de Perwez.

Les secouristes s'activaient toujours sur le terrain lundi matin vers 08h30.