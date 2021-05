Lors de l’exposé du Plan communal de mobilité, l’échevine en charge de la Matière, Julie Charles, a précisé que la zone de l’abbaye avait fait l’objet d’une étude spécifique. On sait en effet que quelques soucis s’y posent alors que le site attire de plus en plus de monde.

Le parking n’est pas toujours suffisant, les flux peuvent être importants lorsque de grands événements sont organisés, et le passage sous les arcades pose les problèmes que l’on sait pour les automobilistes mais aussi pour les piétons puisqu’il n’y a pas de trottoir à cet endroit.

En ce qui concerne le manque de place de stationnement, l’idée est d’utiliser l’espace enherbé en face du parking où est organisée la brocante hebdomadaire : poser des dalles engazonnées, par exemple, permettrait d’accueillir les véhicules sans trop dénaturer le site. Autre solution prônée, la création d’emplacement pour se garer du côté de Genappe, c’est-à-dire près du chalet de la Forêt. Cela permettrait par la même occasion de limiter le passage des voitures sous les arcades.

En ce qui concerne la mobilité douce, la commune demande à la Région, qui gère ces voiries, de créer une piste cyclable côté Villers mais aussi coté Genappe. Pour les piétons, les autorités locales précisent qu’elles ont financé - ce qui n’était pas obligatoire - la pose d’un trottoir pour sécuriser l’itinéraire partant du centre de Villers pour rejoindre l’abbaye.

Reste la question du passage des véhicules sous les arcades. On sait que l’idée d’un contournement est désormais abandonnée. Les responsables se sont demandé s’il ne serait pas judicieux de laisser un feu pour instaurer un passage en alternance, comme depuis le début des travaux. La réponse est négative : auparavant, il n’y avait jamais de longues files à cet endroit, pas la peine d’en créer.

Le passage pour les piétons, lui, devra être amélioré en abattant un mur (non historique) le long de la chaussée, ce qui permettra de retrouver la place nécessaire pour créer un trottoir digne de ce nom.