Le 30 mai 2019, la soirée de la braderie de l’Ascension, à Jodoigne, avait été pour le moins agitée. Des policiers avaient garé leur combi sur la place de la Victoire, et sont intervenus suite à une première bagarre opposant quelques jeunes à une famille bien connue dans l’est du Brabant wallon pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il a fallu l’intervention d’un maître-chien et un coup de gazeuse pour ramener le calme.

Mais très vite, une autre bagarre a éclaté un peu plus loin. Les policiers, qui ont identifié Sébastien D. comme un des hommes virulents qui prenait le dessus lors de cette rixe, ont tenté de le calmer. Mais l’homme a saisi le poignet de l’agent qui avait dû prendre sa matraque pour se faire respecter.

Le maître-chien est venu au secours de son collègue, il a été pris à partie et l’animal a mordu pour défendre son maître. Sébastien aurait redoublé de fureur, appelant d’autres personnes à se rebeller. Sa compagne a tenté de s’interposer, mais elle a été mordue aussi. Et tout est parti en vrille. Tout le monde s’est ligué contre les deux policiers, qui se sont retrouvés face à une trentaine de personnes hostiles.

Ils se sont servis du bouton d’alerte sur leur radio pour appeler des renforts à l’aide, et ont été forcés de se replier. Mais ils ont reçu plusieurs coups. D’après l’enquête, Anthony G. est arrivé par-derrière et a frappé un agent à la tempe avant de se ranger aux côtés de Sébastien. Même le chien en a pris pour son grade : les assaillants ont profité qu’il mordait une personne pour frapper la bête à coups de pied et à coups de poing, et il a dû être mis 24 heures en observation chez un vétérinaire.

Anecdotique au regard des blessures encourues par les policiers. L’un d’eux a subi une incapacité de plus de cinq mois, l’autre a dû être plâtré et a souffert de stress post-traumatique. Deux peines de 30 mois avec sursis pour la moitié ont été requises mercredi devant le tribunal correctionnel.

Les conseils de Sébastien et Anthony, eux, plaident l’acquittement. Jugement le 14 avril.